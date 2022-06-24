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Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Afganistan’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150’ye yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi. Depremde 3 bine yakın evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi.

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