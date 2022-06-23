Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah suçlama





Yunan gazetesi Kathimerini ise, krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı. Kathimerini ayrıca, NATO Genel Sekreteri'ne açık mektup yayınladı. Petros G. Molyviatis imzalı mektupta, "Son zamanlarda Yunanistan -Türkiye ilişkilerindeki krizle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Bu açıklamaların iki ülke arasında eşit bir mesafeyi koruduğu görülüyor. Bu eşit mesafe değil. Bu, saldırganı kurbana karşı cesaretlendirir" ifadeleri kullanıldı.









