Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah suçlama
Son dakika haberi... Gerilimi sürekli tırmandıran Yunanistan'dan bir Türkiye karşıtı açıklama daha geldi. Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, verdiği bir röportajda saldırgan tavrını sürdürdü ve Türkiye’ye suçlamalar yöneltti. Miçotakis, Türkiye’yi bu kez de "Bugün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yayılmacılığını vurguladığımızda, bir dereceye kadar, Ukrayna’da yaşananlarla karşılaştırıyoruz. Avrupa Birliği’ndeki ortaklarımız da bunu idrak ediyor" ifadeleriyle hedef aldı. İşte haberin detayları...
Yunan lider Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'de yayılmacılıkla suçladı. Sınırların değişmesi ile herhangi bir tartışmanın düşünülemeyeceğini ifade eden Miçotakis, "Herkes, Türkiye'nin aşırı retoriğinin sınırı aştığını anlıyor. Bu durum Türkiye'yi hiçbir yere götürmez" dedi.
Yunanistan Başbakanı, "Avrupa Birliği, ulusal egemenliğimizden şüphe eden herhangi bir bahaneyi daha en başından kınamaktadır" ifadelerini de ekledi.
Yunanistan'ın jeopolitik açıdan güçlendiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik ilişkilerini de derinleştirdiğini belirten Miçotakis, "Ülke tarihin doğru tarafında yer almalıdır. Milli çıkarlar bunu gerektiriyor" dedi.
"Kimsenin sınırları değiştirmekten bahsetmesi düşünülemez. Dolayısıyla, herhangi bir mazeretle, ulusal egemenliğimizin sorgulanması düşünülemez" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, Avrupa'nın da Yunanistan'ı desteklediğini iddia etti.
"YUNANİSTAN'IN HAMLESİ TÜRKİYE'Yİ PROVAKE ETMEYE YÖNELİK"
CNN Türk ekranlarına konuk olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Filiz Katman, Yunanistan'ın provoke etme çabasını vurguladı ve "Tonu gittikçe yükselen bir söylem var. ABD ile ittifak ilişkisi ve stratejik ortak ilan etme durumu var. Artık büyük güçler birbirleriyle mücadele ederken vekil aktörler kullanıyor. Yunanistan'ın bu hamlesi Türkiye'yi provoke etmeye yönelik." ifadelerini kullandı.
Önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında gittikçe artan gerilimden Türkiye'yi sorumlu tutmuş ve "Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var" iddiasında bulunmuştu.
TÜRKİYE PLANINI AÇIKLADI
CNN'in Yunanistan'da yayın yapan edisyonu da, Miçotakis'in 'Türkiye planı'nı açıkladı. Yunanistan'ın eski Çevre ve Enerji Bakanı George Papaconstantinou tarafından kaleme alına makalede, "Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek." ifadeleri yer aldı.
Yunan gazetesi Kathimerini ise, krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı. Kathimerini ayrıca, NATO Genel Sekreteri'ne açık mektup yayınladı. Petros G. Molyviatis imzalı mektupta, "Son zamanlarda Yunanistan -Türkiye ilişkilerindeki krizle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Bu açıklamaların iki ülke arasında eşit bir mesafeyi koruduğu görülüyor. Bu eşit mesafe değil. Bu, saldırganı kurbana karşı cesaretlendirir" ifadeleri kullanıldı.
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