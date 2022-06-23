Son dakika: Veliaht Prens bin Selman'ın Ankara ziyareti Suudi Arabistan medyasında: Yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi
Son dakika haberi... Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın dün Ankara'da Başkan Tecep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Suudi Arabistan medyasında da geniş yer buldu. Haberlerde, bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere övgülere yer verildi. Öte yandan El-İhbariye televizyonunun haberinde, "Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu" belirtildi.
Suudi Arabistan medyası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere övgülere yer verdi.
Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberinde, "Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu" belirtildi.
Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, her alanda sahip olduğu konum nedeniyle seçkin diplomatik ilişkileri bulunduğunun tarih sayfalarında da anlatıldığı aktarılan haberde, iki ülkenin birlikte çalışmasının, bölgesel meselelerin çözümü, terörle mücadele ve bölgesel istikrarı destekleme açısından önemli olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca Veliaht Prens'in Türkiye ziyaretinin tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi anlamı taşıdığı kaydedildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da da iki ülke ilişkilerine dair bir haber servis etti.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü ve tarihi ilişkilerin olduğu aktarılan haberde, iki ülke liderlerinin yaptığı karşılıklı ziyaretlerin, ilişkilerin gücünü yansıttığı ifade edildi.
Suudi Arabistan gazeteleri ve Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da "Veliaht Prens Türkiye'de" başlığıyla açılan etikette Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'dan ayrılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bir mesaj yayınlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Marmaris'te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik
- Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı
- Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
- KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...
- Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı?
- TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı
- Maaşlar bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları bayram öncesi yatacak mı?
- İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav mülakat ne zaman?
- EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 EKPSS 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?