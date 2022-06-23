Son dakika: Veliaht Prens bin Selman’ın Ankara ziyareti Suudi Arabistan medyasında: Yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi

Suudi Arabistan gazeteleri ve Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da "Veliaht Prens Türkiye'de" başlığıyla açılan etikette Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'dan ayrılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bir mesaj yayınlamıştı.





