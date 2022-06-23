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Putin'in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya lideri Putin'in yanında taşıdığı evrak çantası gündemi oldukça meşgul etmişti. Nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşıyan eski Albay Vadim Zamin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanından ayırmadığı evrak çantası basının oldukça fazla ilgisini çekmişti.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Reuters gibi basın kuruluşları, çantanın nükleer silah fırlatma komuta zincirinin çok önemli bir parçası olduğunu ifade etmşti.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Putin'in yanından hiçbir zaman ayırmadığı çantayı taşıyan isim ise Vadim Zimin idi. Albay olarak görevini yürüten Zimin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Moskova'daki evinde yaralı halde bulunan 53 yaşındaki Zimin'in durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Bazı basın kaynakları Zimin'e saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. Rusya'da dolaşan bazı haberlerde ise Albay'ın intihar ettiği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Zimin'in çanta taşıma görevini eski Cumburbaşkanı Boris Yeltsin'den aldığı ifade edildi.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Albay Zimin'in görevinin ne olduğu resmi kapsamda yer almıyor. Bu nedenle de Zimin'in çok fazla bilinen fotoğrafı yok.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun senelerdir görev yapan Zimin, Putin'in en güvendiği adamlardan biri olarak anılıyor.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

Zimin'in Putin'e hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinde eşlik ettiği biliniyor.
Dış basından edinilen bilgilere göre ise rüşvet aldığı gerekçesiyle Zimin'in bir süredir ev hapsinde olduğu iddia edilmişti.

Putin’in en güvendiği kişi Albay Vadim Zamin evinde ölü bulundu! Nükleer kodları taşıyordu

'Chaget' ismi verilen küçük evrak çantasını Putin hiçbir zaman yanından ayırmıyor. Çanta sayesinde Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlandığı iddia ediliyor.

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