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Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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