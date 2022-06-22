Son dakika: Eski Yunan bakan Evangelos Apostolakis'ten 'Türkiye' itirafı: Bizden daha önemliler!
Son dakika haberi... Eski Yunan Bakan Evangelos Apostolakis itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Evangelos Apostolakis kendi ülkesini Türkiye konusunda uyarıp "Türkiye Batı için önemli, bunun avantajını da sonuna kadar kullanacak." dedi.
Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve "bunun avantajını da sonuna kadar kullanacağını" söyledi.
Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini "Türkiye'nin ciddi bir aktör" olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra "bir noktada" F-35'leri de ABD'den alacağına inandığını dile getirmişti.
NATO'DAN DESTEK ALDI
Evangelos Apostolakis Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ANKARA ÖNEMİNİ BİLİYOR
Apostolakis Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve "Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar. Elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.
Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını da şu sözlerle dile getirdi:
"Savaş devam ederken (Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor."
Evangelos Apostolakis daha önce de "Erdoğan'ın kıstırılmış olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir" diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı.
HERKES İYİ İLİŞKİ İSTİYOR
Apostolakis "Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet yoktur. ABD, ilişkilerini korumak için çok büyük çaba sarf ediyor. Avrupa da çatışmamaya çalışıyor" demişti.
Apostolakis ayrıca "Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü kullanarak ABD ile F-16'lar konusunda anlaşacağını ve "F-35'leri de alacağını" iddia etmişti.
F-16'NIN ALTERNATİFİ TYPHOON OLABİLİR
Türkiye'nin, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda; Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi. Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" dedi.
YUNANİSTAN'DAN 17 BİN GÖÇMEN GERİ İTİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunanistan'a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmenin geri itilerek Türkiye'ye yollandığını bildirdi.
Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti.
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