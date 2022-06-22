Son dakika: Eski Yunan bakan Evangelos Apostolakis’ten ’Türkiye’ itirafı: Bizden daha önemliler!

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve "bunun avantajını da sonuna kadar kullanacağını" söyledi.

Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini "Türkiye'nin ciddi bir aktör" olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra "bir noktada" F-35'leri de ABD'den alacağına inandığını dile getirmişti.