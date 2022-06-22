Son dakika: KKTC’de orman yangını: havadan müdahale sürüyor! 1000 hektardan fazla alan yandı

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti.

Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.

Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den, üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.