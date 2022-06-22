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Son dakika: KKTC'de orman yangını: havadan müdahale sürüyor! 1000 hektardan fazla alan yandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Son dakika: KKTC’de orman yangını: havadan müdahale sürüyor! 1000 hektardan fazla alan yandı

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor. Bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığı bildirildi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti.

Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.

Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den, üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

1000 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarla yangının genişleyerek devam ettiğini vurguladı.

Oğuz, bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

MERSİNLİK KÖYÜ İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Mersinlik bölgesinde dünden bu yana devam eden yangın sebebiyle Mersinlik köyünün tedbir amacıyla tahliye edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın kuzey ve güneydoğu yönünde ilerliyor. Yangından etkilenmesi muhtemel Mersinlik köyünün tahliye edilmesi için sivil savunma ekipleri tarafından çağrı yapıldı.

TÜMGENERAL TOPALOĞLU DA BÖLGEDE

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangın mahallindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Topaloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle doğuya doğru ilerlediğini kaydetti.

Mersinlik köyünün tahliyesi için henüz karar alınmadığını söyleyen Topaloğlu, sadece uyarıda bulunulduğunu, yangının köye mesafesinin yaklaşık 3 kilometre olduğunu bildirdi.

Topaloğlu, yangına havadan üç helikopterle, karadan da askeri birlikler, Orman Dairesi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından dozer ve su tankerleriyle de müdahale edildiğini belirterek bölgeye takviye dozer ve su tankerleri sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yangın bölgesine gitmesi bekleniyor.

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