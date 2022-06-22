22 Haziran 2022, Çarşamba
Yunanistan Ege'de provokasyon peşinde! Keçi Adası'ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi
Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması, görüntülendi. Yunan askerlerinin nöbet tuttuğu adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 12:09
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