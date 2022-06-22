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Yunanistan Ege'de provokasyon peşinde! Keçi Adası'ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması, görüntülendi. Yunan askerlerinin nöbet tuttuğu adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 12:09
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Yunanistan Ege’de provokasyon peşinde! Keçi Adası’ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.

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Yunanistan Ege’de provokasyon peşinde! Keçi Adası’ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.
Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.

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Yunanistan Ege’de provokasyon peşinde! Keçi Adası’ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını "Ege'nin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor." notuyla paylaştı.

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Yunanistan Ege’de provokasyon peşinde! Keçi Adası’ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ
Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar görüntülendi.
Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.

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Yunanistan Ege’de provokasyon peşinde! Keçi Adası’ndaki askerler ve ağır silahlar görüntülendi

Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor. Bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor.