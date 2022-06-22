Rumlarda Abdülhamid Han sondaj gemisi paniği! Güvenlik Konseyi acil koduyla toplandı
Türkiye, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde adımlarını bir bir atıyor. Bu kapsamda; Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın da yakında göreve başlaması bekleniyor. Öte yandan; Kıbrıs Rum Yönetimi de Abdülhamid Han'ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı korkusuyla Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Rum lider, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yakında Kıbrıs açıklarında faaliyete başlayabileceği endişesiyle Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Hürriyet'in haberine göre; Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Mersin Taşucu limanında son bakımları yapılan Türkiye'nin 4'üncü Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı endişesiyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Anastasiadis, siyasi parti liderlerine Türkiye'nin Fransız Total ve İtalyan ENI'nin geçen ay sondaja başladığı, bir bölümü Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kalan 6'ncı parsele girmesini beklediklerini söyledi.
ANASTASİADİS'TEN TÜRKİYE İTİRAFI
AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını anlatan Rum lider, "AB ülkelerinin Türk ekonomisinde sahip oldukları çıkarlar, sektörlerinin bağımlılığı ve Türkiye'deki bankaların menfaatleri yaptırım kararları alınmasını engelliyor" dedi.
Rum lider AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Komiseri Josep Borrell'in kendisine, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uğraşlarından bir şey bekleme" cevabı verdiğini de kaydetti. Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in Türkiye ile gerginliği artıracak söylemlerden kaçındığını, AB ve NATO'nun da benzer bir çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.
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