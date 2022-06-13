Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek öneri! "Nükleer silah verilsin" önerisi

Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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