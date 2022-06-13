Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek öneri! "Nükleer silah verilsin" önerisi
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çeken bir çıkış Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'den geldi. Sikorski, Ukrayna’ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini belirtti.
Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.
Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.
Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih vererek duyurdu
- YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
- LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...
- Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
- 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...
- Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?
- Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi oldu? Ankara Valiliği son dakika açıkladı...
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? Kim Milyoner Sorusu
- 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar erkekler yılda kaç kez yatak çarşaflarını temizliyor?