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Son dakika: Avrupa Birliği Komisyonu'ndan flaş Ukrayna kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Avrupa Birliği Komisyonu’ndan flaş Ukrayna kararı

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesi istendi.

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