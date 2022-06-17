Ukrayna AB’ye resmen üye mi oluyor? Zelenskiy’den flaş açıklama

AB LİDERLERİ HAFTAYA DEĞERLENDİRECEK

AB Komisyonunun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyine sunulacak. Aday ülke statüsünün verilmesi için üye ülkelerin tamamının onay vermesi gerekecek.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor.

"RUSYA KARŞI DEĞİL"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil." ifadelerini kullandı.