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Haberler Galeri Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren 33 yaşındaki Anzelika Srabiants'ın hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Burak Ercan ilk defa hakim karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 09:52
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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemede tutuklu zanlı Burak Ercan getirildi. Mahkemede Ercan'ın avukatları Aydın Mollaoğlu ile Ela Tekeş de hazır halde bulundu.

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

Tutuklu zanlı Burak Ercan, mesleğinin köpek eğitmeni olduğunu ve olaydan hemen hemen 5-6 ay kadar önce maktulle tanışarak sevgili olduklarını söyledi.

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

DAHA ÖNCE DEFALARCA İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Anzelika Srabiants'ın her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Ercan, Srabiants'ın daha önce defalarca intihar girişimi olduğunu da öne sürdü.

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

ALNIMI NE YAPTI, BIRAK İNSİN'

Olay günü Srabiants'ın uyuşturucu madde kullandığını ve alkol aldığını iddia eden Ercan, evlerine taksiyle döndükleri sırada Srabiants'ın kıskançlık krizine girdiğini ve aralarında tartışma çıktığını belirterek "Eliyle alnımın sol tarafına vurdu, yüzüğü alnıma geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken Srabiants taksinin kapısını açtı. Ben de taksiciye 'Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin' dedim" şeklinde konuştu.

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

Srabiants'ın taksiden indiğini, bir süre sonra sokaktaki üç kişinin ona laf attığını ve bunun üzerine taksiden inerek Srabiants'ı başka bir taksiye bindirdiğini kaydeden Ercan, eve ulaştıklarını söyledi.