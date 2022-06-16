16 Haziran 2022, Perşembe
Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren 33 yaşındaki Anzelika Srabiants'ın hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Burak Ercan ilk defa hakim karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 16.06.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 09:52
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