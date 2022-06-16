Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın feci ölümü! “Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim”

ALNIMI NE YAPTI, BIRAK İNSİN'

Olay günü Srabiants'ın uyuşturucu madde kullandığını ve alkol aldığını iddia eden Ercan, evlerine taksiyle döndükleri sırada Srabiants'ın kıskançlık krizine girdiğini ve aralarında tartışma çıktığını belirterek "Eliyle alnımın sol tarafına vurdu, yüzüğü alnıma geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken Srabiants taksinin kapısını açtı. Ben de taksiciye 'Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin' dedim" şeklinde konuştu.