Son dakika: Ukrayna'da önemli gün! Kiev'de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk
Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün 4 Avrupa liderini ağırlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın İrpin şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde başkent Kiev'e ulaşan Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı yerinde gördü.
Avrupalı liderlere, ziyaret esnasında Ukrayna Topluluk ve Bölge Geliştirme Bakanı Oleksiy Çernışov eşlik etti.
Almanya Başbakanı Scholz, burada yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da "korkunç" yıkımlara yol açtığını belirterek, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Kararlar alırken bunları hatırlamamız gerekiyor." dedi.
LİDERLER ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Macron, Iohannis, Scholz ve Draghi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konular ele alındı.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ 113. GÜNÜ
Fotoğrafta, Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski(sağla, Ukrayna'nın Kiev'de Mariinsky Sarayı'nda konuşurken görülüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 113. gününde devam ediyor. Ukraynalı askerlerin teslim olmayı reddettiği Donbas'ın Severodonetsk kentinde yoğun çatışmalar sürüyor.
Rusya'nın yüzde 80'ini kontrol ettiği kent, şu an da savaşın merkez üssü konumunda bulunuyor.
Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın işgalinin "Rusya'nın diğer ülkelere ve diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım" olduğunu açıkladı.
ABD'DEN UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Donbas'taki savaşı için Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, destek paketinin taktik araçlara sahip 18 ek obüs, obüsler için 36 bin mermi 155 mm mühimmat ve iki zıpkın kıyı savunma sistemini içerdiğini söyledi.
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