Son dakika: Ukrayna’da önemli gün! Kiev’de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk







Sabah saatlerinde başkent Kiev'e ulaşan Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı yerinde gördü.



Avrupalı liderlere, ziyaret esnasında Ukrayna Topluluk ve Bölge Geliştirme Bakanı Oleksiy Çernışov eşlik etti.



Almanya Başbakanı Scholz, burada yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da "korkunç" yıkımlara yol açtığını belirterek, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Kararlar alırken bunları hatırlamamız gerekiyor." dedi.