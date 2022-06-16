Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Ermenistan’a Karabağ uyarısı! Batı Zengezur mesajı

Aliyev, Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ın statüsü hususunda bazı beyanlar duymaya başladıklarını belirterek, bunun faydasız ve Ermenistan için tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin 1991'de Azerbaycan parlamentosunun kararıyla feshedildiğini hatırlatan Aliyev, "Ermenistan hükümeti bunu anlamalı ve tarihi yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır." dedi.