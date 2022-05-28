Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’ı güldüren sözler

"TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ADI İLE BAĞLIDIR"

Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir. SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği...