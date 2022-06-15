Azerbaycan Tahran Büyükelçisi Ali Alizade A Haber’e konuştu! Karabağ’da son durum ne?
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, A Haber'e konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgal sürecini anlatan Büyükelçi Alizade, işgalin ardından yürütülen Ermenistan ile barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. İşte A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın özel röportajı...
İkinci Karabağ Savaşı 27 Eylül 2020'de başlamış, 44 gün sürmüştü. 10 Kasım'da tarihi bir zaferle sonuçlandı. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtardı.
Savaşın ardından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmeleri başladı.
A Haber'e konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.
Savaş bitti ama, Karabağ'da Ermeni nüfusu varlığını sürdürüyor. Büyükelçi Alizade, Azerbaycan'ın bölgedeki Ermeni vatandaşların istedikleri takdirde Azerbaycan bayrağı altında aşayabileceklerine vurgu yaptı
Karabağ savaşının ardından, Azerbaycan taahhütlerini yerine getirmiş, ve Laçin koridorunu Ermenilerin geçişi için serbest bırakmıştı.
Buna karşılık Ermenistan da, Zengezur koridorunu Azerbaycan ve Nahcıvan için açık tutacaktı. Ancak bu taahhüt henüz yerine getirilmedi.
Büyükelçi Alizade, "Ermenistan kaçmaya çalışsa da Zengezur koridoru konusunda mutabık kalındı" dedi.
Büyükelçi Alizade savaşın belki de en önemli noktalarından biri olan Şuşa'nın önemine değindi.
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