Azerbaycan Tahran Büyükelçisi Ali Alizade A Haber’e konuştu! Karabağ’da son durum ne?

Savaş bitti ama, Karabağ'da Ermeni nüfusu varlığını sürdürüyor. Büyükelçi Alizade, Azerbaycan'ın bölgedeki Ermeni vatandaşların istedikleri takdirde Azerbaycan bayrağı altında aşayabileceklerine vurgu yaptı

Karabağ savaşının ardından, Azerbaycan taahhütlerini yerine getirmiş, ve Laçin koridorunu Ermenilerin geçişi için serbest bırakmıştı.

Buna karşılık Ermenistan da, Zengezur koridorunu Azerbaycan ve Nahcıvan için açık tutacaktı. Ancak bu taahhüt henüz yerine getirilmedi.

Büyükelçi Alizade, "Ermenistan kaçmaya çalışsa da Zengezur koridoru konusunda mutabık kalındı" dedi.

Büyükelçi Alizade savaşın belki de en önemli noktalarından biri olan Şuşa'nın önemine değindi.