Kim Jong kendi özel ilaçlarını bağışladı! Kuzey Kore’de yeni salgın paniği

Kuzey Kore'nin sağlık alanındaki gelişmeleri inceleyen internet sitesi prkhealth.org'un yöneticisi Ahn Kyung-su, "Kuzey Kore'de kızamık veya tifo salgını nadir değildir. Orada bir salgını olduğu doğru ama Kuzey Kore bunu Kim'in halkına değer verdiğini vurgulamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Kuzey Kore'deki mesele daha çok politik bir mesaj gibi." ifadelerini kullandı.