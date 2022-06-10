Fransız polisler Türk Merter Keskin’i nasıl öldürdü? 1 yıl önceki skandal görüntüler ortaya çıktı

İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı.

Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti.

Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.