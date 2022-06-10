Fransız polisler Türk Merter Keskin'i nasıl öldürdü? 1 yıl önceki skandal görüntüler ortaya çıktı
Irkçı Fransız polisi 2021'de Merter Keskin'i ters kelepçe ile gözaltına almıştı. Nezarette kelepçelerin çözülmesi için yapılan abartı müdahalede ırkçı polisler, Keskin'i yüzüstü yatırarak ölümüne neden olmuştu. Acı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Türk asıllı Fransız vatandaşı, polisin müdahalesinde nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Kayıtta, bir polisin Merter Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görülüyor.
Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaşıldı.
Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı.
Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan, ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan Keskin, burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.
Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'in nezaretteki bankın üzerine yüz üstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntülerine ulaşıldı.
Kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı yer aldı.
Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor.
Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.
Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor ve ölüm tarihi, 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.
OTOPSİ RAPORU
Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi.
Ayrıca Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi.
O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği esnada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etti.
İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı.
Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti.
Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.
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