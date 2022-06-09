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Son dakika: Salmonella bakterisi krizi Avrupa'da sürüyor: Yüzlerce çocuğu hasta eden Kinder'in fabrikasına baskın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Salmonella bakterisi krizi Avrupa’da sürüyor: Yüzlerce çocuğu hasta eden Kinder’in fabrikasına baskın

Son dakika haberi... Kinder Sürpriz'le ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'da devam ediyor. 150'den fazla çocuğun hasta olmasına neden olan çikolataların üreticisi Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki fabrika ve ofislerine baskın düzenlendi.

Salmonella skandalında hem adı lekelendi hem de büyük mali kayıp yaşadı. Çikolata üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, ürünlerinde tespit edilen Salmonella bakterisi sonrası zarar etmeye devam ediyor.

Firmaya ait Belçika ve Lüksemburg'daki altı fabrika ve ofise baskın düzenlendi. Belçika'daki baskınları Federal Gıda Zinciri Güvenliği Birimi yaptı.

Baskın yapılan yerler arasında bakterinin çıkış noktası olarak bilinen Arlon fabrikası da vardı. 8 Nisan'dan bu yana kapalı olan fabrika henüz faaliyete başlamadı. Burada üretilen Kinder ürünlerinin tamamı Nisan ayında geri çağrılmıştı.

FERRERO SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Lüksemburg'da da şirkete ait üç ofise baskın düzenlendi. Bilgisayar ve belgelere el konuldu. Lüksemburg Başsavcılığı kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Baskınlar, Nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında yapıldı. İtalyan çikolata devi, bakteriye ilişkin sağlık birimlerine geç bilgi vermekle suçlanıyor.

Salmonella bakterisi, ilk olarak 15 Aralık'ta Arlon tesisinde tespit edilmiş, Avrupa genelinde 150'den fazla çocuk şirketin ürünleri sebebiyle bakteriden etkilenmişti.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

NASIL BULAŞIR?

* Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,
* İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,
* İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.
* Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,
* Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,
* Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
* Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
* Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
* Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

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