Son dakika: Salmonella bakterisi krizi Avrupa’da sürüyor: Yüzlerce çocuğu hasta eden Kinder’in fabrikasına baskın

NASIL BULAŞIR?

* Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

* İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

* İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

* Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

* Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

* Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

* Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

* Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

* Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.