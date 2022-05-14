Son dakika: Fabrikası kapanan Kinder'den yeni hamle! Salmonella bakterisi çok sayıda ülkeye sıçradı
Son dakika haberi... Kinder çikolatalarında ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle Belçika makamları, Ferrero fabrikasını mühürlemişti. Belçikalı yetkililer, fabrikanın kapatılmasının, "boşuna alınmış bir karar olmadığını" vurguladı. Kinder'den konuyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.
Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer bazı ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisinin Belçika'da şu ana kadar en az 62 kişiye bulaştığı belirlendi.
Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Kurumu'nun (Sciensano), dışkı örneklerin analizi ve hasta anketleri yoluyla saptadığı 62 Salmonella vakası, Arlon'daki Ferrero fabrikasıyla bağlantılı çıktı.
FAVV, Salmonella enfeksiyonlarında önemli bir artış beklenmediğini bildirdi. FAVV Sözcüsü Hélène Bonte, Salmonella saptanan kişilerin 19'unun 1 ile 5 gün arasında hastanede kaldıklarını, bakteriden en fazla çocukların etkilendiğini söyledi.
Sözcüye göre, bakteriden etkilenenler ortalama 6 yaş civarındaki çocuklardı. En yaşlı hasta ise 47 yaşındaydı. Bu kişilerde ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtiler görüldü.
Nisan ayında, aralarında İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde, Kinder çikolata ürünlerini yedikten sonra hastalanan kişilerin ortaya çıkması üzerine, inceleme başlatıldı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Nisan ayında Kinder çikolata ürünleri ile bağlantılı olarak Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç ve İngiltere'de 150 civarında Salmonella vakasının belirlendiğini açıklamıştı.
Bakterinin ilk olarak geçen yıl 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığını ortaya çıkmıştı.
Aralık ayında ortaya çıkan bakteri ile ilgili ilk başvuru 7 Ocak'ta İngiltere'de yapıldı. Fabrikanın iç kontrolleri sırasında çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde saptanan Salmonella bakterisi konusunda Ferrero yetkililerinin, resmi makamları bilgilendirmediği belirlendi.
Bunun üzerine Belçika makamları, Ferrero fabrikasını mühürledi. Belçika Arlon'da üretilen tüm Kinder çikolata ürünleri de raflardan toplatıldı. Belçikalı yetkililer, fabrikanın kapatılmasının, "boşuna alınmış bir karar olmadığını" vurguladı.
ÜRETİM YAPMAK İÇİN YENİ BAŞVURU YAPILDI
BBC Türkçe'nin haberine göre, İtalya merkezli Ferrero şirketi, üretimi yeniden başlatmak için Belçika makamlarına resmi başvuruda bulundu. FAVV şimdi başvuruyu değerlendiriyor.
İncelemeler sonunda sonuçları olumlu çıkarsa, Ferrero'ya üretime yeniden başlaması için geçici bir yetki belgesi verilecek. Üç ay sonra da fabrikanın üretime devam edip etmeyeceği konusunda nihai bir bir değerlendirme yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı ön sağlık kontrolü nerede yapılacak?
- BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu?
- Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihi: MEB 2022 eğitim programı ve yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Manisa'da deprem kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İzmir'de deprem son dakika: İzmir'de depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? İzmir Kandilli son depremler...
- Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak? Mayıs ayı tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihi belli mi?
- İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...