Son dakika: Fabrikası kapanan Kinder’den yeni hamle! Salmonella bakterisi çok sayıda ülkeye sıçradı

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer bazı ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisinin Belçika'da şu ana kadar en az 62 kişiye bulaştığı belirlendi.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Kurumu'nun (Sciensano), dışkı örneklerin analizi ve hasta anketleri yoluyla saptadığı 62 Salmonella vakası, Arlon'daki Ferrero fabrikasıyla bağlantılı çıktı.