28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

Salmonella virüsü ortaya çıkan Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık faciasının başlamasının ardından ilk kez konuştu. Neykov, virüsün nasıl fabrikaya girdiğini tespit ettiklerini belirten açıklamasında, "Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık" dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:15
  • 1
  • 12
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

Avrupa'daki birçok ülkeye dağılarak 100'ün üzerinde çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı tespit edildi.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve öteki ürünlerinde tespit edilen Salmonella bakterisi sebebiyle 12 ayrı ülkeden en az 324 kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

16 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUKLARI ETKİLEDİ

Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

  • 3
  • 12
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

EN ÇOK VAKA İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

  • 4
  • 12
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

KİNDER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:
"Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı.Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık."

  • 5
  • 12
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?

Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti. Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.