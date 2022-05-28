28 Mayıs 2022, Cumartesi
Dünyaca ünlü şirketten açıklama: Salmonella virüsü Kinder’e nasıl bulaştı?
Salmonella virüsü ortaya çıkan Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık faciasının başlamasının ardından ilk kez konuştu. Neykov, virüsün nasıl fabrikaya girdiğini tespit ettiklerini belirten açıklamasında, "Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık" dedi.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:15
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