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Kinder'e salmonella darbesi! Tarihinin en zor günlerini yaşıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Kinder’e salmonella darbesi! Tarihinin en zor günlerini yaşıyor

Kinder çikolatalarında çıkan salmonella bakterisi 112 ülkede görüldü. Bir süt tankındaki filtrelerden bulaşan bakteri şirkete on milyonlarca euro kaybettirdi.

Geçtiğimiz aylarda Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu dünnya gündemini oldukça meşgul etmişti. Özellikle çocuklar olmak üzere salmonella bakterisi 112 ülkede görülmüştü.

Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero ise yaşananlardan ağır bir darbe aldı. Başta Belçika olmak üzere pek çok ülkede fabrikalar kapatıldı. Şirket yetkililerden birinin Fransız basınına verdiği demeçte, şirketin kaybının on milyonlarca euro'ya ulaştığını kaydedildi.

Özellikle Paskalya Bayramı döneminde Kinder çikolatalarına ciddi bir talebin olması gereken bu dönemde satışların olmaması Ferrero'ya ağır bir darbe oldu.

Şirket yetkilieri bu yaşananın son 20 yılın en büyük ürün kaldırma olayı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Kinder'e yüzlerce dava açıldı. Özellikle çocukları hastalanan aileler Ferrero'ya dava açtı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket yetkilisi Nicolas Neykov, bakterinin fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtmişti.

Neykov açıklamasında, "Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı" ifadelerine yer vermişti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı. Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı. Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

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