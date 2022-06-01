Kinder'e salmonella darbesi! Tarihinin en zor günlerini yaşıyor
Kinder çikolatalarında çıkan salmonella bakterisi 112 ülkede görüldü. Bir süt tankındaki filtrelerden bulaşan bakteri şirkete on milyonlarca euro kaybettirdi.
Geçtiğimiz aylarda Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu dünnya gündemini oldukça meşgul etmişti. Özellikle çocuklar olmak üzere salmonella bakterisi 112 ülkede görülmüştü.
Özellikle Paskalya Bayramı döneminde Kinder çikolatalarına ciddi bir talebin olması gereken bu dönemde satışların olmaması Ferrero'ya ağır bir darbe oldu.
Şirket yetkilieri bu yaşananın son 20 yılın en büyük ürün kaldırma olayı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Kinder'e yüzlerce dava açıldı. Özellikle çocukları hastalanan aileler Ferrero'ya dava açtı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket yetkilisi Nicolas Neykov, bakterinin fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtmişti.
Neykov açıklamasında, "Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı" ifadelerine yer vermişti.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı. Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.
Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı. Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi
- Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?
- AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?
- AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama
- YKS kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınav tarihi...
- Son dakika: 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak
- Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?
- KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?
- Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa'da petrol sevinci
- YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?
- Son dakika: Eren Abluka-14 operasyonu başladı! İlk gününde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi