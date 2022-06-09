Amerikalıların serveti ilk çeyrekte azaldı
ABD'de hanehalkı serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 149,8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ocak-mart dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.
Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara düştü.
Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalan toplam hanehalkı serveti, 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetti.
Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 149,8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
Hanehalkı serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 9'luk artış gösterdi.
Yılın ilk çeyreğinde hisse senetleri toplam 3 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1,7 trilyon dolar arttı.
Amerikan hanehalkının toplam borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 8,3'lük artış kaydetti.
Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,7 ve konut kredileri yüzde 8,6 arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın neden düşüyor? 9 Haziran Canlı dolar takip ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 9 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?
- Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK'lı en az 4.465 TL, Bağkur'lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 geç başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek?
- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Manisa Akhisar deprem son dakika: Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli depremler...
- EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS engelli memur tercihleri ve atamaları ne zaman yapılacak?
- Benzin ve mazota zam var mı? 10 Haziran Cuma günü akaryakıt zammı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar...
- Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...
- Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS sistemi dönem sonu kapanıyor mu?