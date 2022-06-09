Amerikalıların serveti ilk çeyrekte azaldı

Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ilk çeyreğinde 149,3 trilyon dolara düştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalan toplam hanehalkı serveti, 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetti.