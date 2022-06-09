09 Haziran 2022, Perşembe
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.

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