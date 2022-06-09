ABD’de polis şiddeti bitmiyor! Kadını sokak ortasında darp ettiler
ABD'nin ırkçı ve şiddet yanlısı polisleri bu kez bir kadını hedef aldı. Los Angeles'ta yapılan Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polis sert müdahalede bulundu. Kadını önce yere düşüren memurlar, ardından uzun süre şiddet uyguladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polisten çok sert müdahale geldi. Hızla koşan polis, konvoyun yanına yaklaşan göstericiye tekme tokat müdahale etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'ndeki görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde gösteriler düzenlendi.
ÖNCE YERE DÜŞÜRDÜ SONRA TOKATLADI
Araçların geçişi sırasında megafonla tepkisini dile getiren bir kadın çok sert müdahale ile karşılaştı. Amerikan polisi konvoya yaklaşan kadını önce yere düşürdü, sonra tokatladı. Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler polisin tutumuna tepki gösterdi.
POLİSİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ
Polisin kadını yere düşürüp tokatladığı anlar sırasında diğer polislerin güvenlik çemberi oluşturduğu görüldü. ABD polisi uzun süre yerde şiddet uyguladığı kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı.
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