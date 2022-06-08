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Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Brezilya’da 6,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre: Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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