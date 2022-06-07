14 yaşındaki dünyanın en büyük yolcu uçağı paramparça olacak! İşte sebebi

Uçak Mühendisi ve Havacılık Uzmanı Muhammed Yılmaz da büyük umutlarla piyasaya sürülen A-380'in üretiminin beklenenden çok daha erken sonlandırıldığını, bu kararın arkasında A-380 tipi uçakların çoğu hava yolu için çok büyük, pahalı ve verimsiz olmasının yattığını belirtti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Airbus'ın iki katlı süper jumboyu tasarlarken havacılık endüstrisinde konfor ve verimlilik konusunda büyük bir heyecan ve iyimserlik yaratan, oyunun tüm kurallarını değiştirecek bir model olacağı fikri hep bir hayal olarak kaldı. Finansal sebepler bu olumsuz tablonun oluşmasında en önemli etken. Avrupalı imalatçı, uçağı piyasaya sürdüğü ilk günden itibaren müşteri bulmakta zorlandı. Kimileri A-380'in 20 yıl geç geldiğini söylerken, uzmanların bir kısmı havaalanlarında giderek artan tıkanıklıklar nedeniyle uçağın vaktinden önce geldiğini düşünüyor. A-380'i Airbus tarihindeki en büyük hata olarak nitelendirenlerin sayısı hiç de az sayılmaz. Ancak şartlar ne olursa olsun uçağın bir mühendislik harikası olduğunu inkar edemeyiz."