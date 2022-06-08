Başbakan Miçotakis’in aksine Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye dostluk mesajı

"GERGİNLİK FAYDA DEĞİL"

İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil." dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

DOSTLUK VE BARIŞ MESAJI

Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.