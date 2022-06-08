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Başbakan Miçotakis'in aksine Aleksis Çipras'tan Türkiye'ye dostluk mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Başbakan Miçotakis’in aksine Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye dostluk mesajı

Yunanistan ile Türkiye arasında sürekli gerilime neden olan mevcut Başbakan Kiriakos Miçotakis'in saldırgan tutumu son zamanlarda iyice arttı. Bu tablonun aksine Yunanistan'da ana muhalefet lideri  ve eski Başbakan Aleksis Çipras, ziyaret ettiği Sömbeki Adası'ndan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı gönderdi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras, Sömbeki Adası'nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, "Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege'nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde." diye konuştu.

"GERGİNLİK FAYDA DEĞİL"

İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil." dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

DOSTLUK VE BARIŞ MESAJI

Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.

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