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Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Yunanistan’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Diğer yandan 26 ülkeden DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığı ve henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

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