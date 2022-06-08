Ankara’da Ukraynalı gazeteciden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a şoke eden soru! Salon adeta buz kesti

UKRAYNALI GAZETECİNİN HAMLESİ

Gazetecilerden sadece dört soru kabul edildi. Fakat sürpriz bir şekilde bir gazeteci daha soru sormak için hamlesini yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "SORU" TALEBİNİ İLETTİ

Bu istek üzerine Lavrov'a dönen Çavuşoğlu, "Mikrofonu verelim Sergey bir soru daha almayı kabul etti" dedi.

Soruyu İzvestiya gazetesinin muhabiri Muslim Omerov idi.