Ankara’da Ukraynalı gazeteciden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şoke eden soru! Salon adeta buz kesti
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası iki ülkenin arasını yumuşatmak için elinden gelen bütün hamleleri yapıyor. Bu bağlamda kritik bir toplantı Ankara’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısına Ukraynalı bir gazetecinin "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor" sorusu dünya gündemine damgasını vururdu. Soru kabul edip etmeyeceği sorulan Lavrov, "Elbette, biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye’deyiz, özgür bir ülkedeyiz" ifadeleriyle yanıt verdi. İşte tarihi toplantı salonunun buz kestiği o dakikalar…
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov kritik toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya ile tarihi Ankara zirvesine Ukaynalı gazeteci ve Lavrov'un açıklamaları damga vurdu.
UKRAYNALI GAZETECİNİN HAMLESİ
Gazetecilerden sadece dört soru kabul edildi. Fakat sürpriz bir şekilde bir gazeteci daha soru sormak için hamlesini yaptı.
Bu istek üzerine Lavrov'a dönen Çavuşoğlu, "Mikrofonu verelim Sergey bir soru daha almayı kabul etti" dedi.
Soruyu İzvestiya gazetesinin muhabiri Muslim Omerov idi.
"TÜRKİYE'DEYİZ, ÖZGÜR BİR ÜLKEDEYİZ"
Soruyu kabul edip etmeyeceği sorulan Sergey Lavrov, "Elbette sorabilir biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz" yanıtını verdi.
GAZETECİ VE LAVROV ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG
Ukraynalı gazeteci Omerov'in "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusuna Lavrov, "Sizin söylemleriniz retoriğiniz belli biz rejimin baskısından kurtarmak istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Kısa ama öz yanıtına bir eklemede bulunan Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, "Zelenskyi'nin gemilerin çıkmasına dair talimat vermesi gerekiyor o kadar" çıkışını yaptı.
SALONDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK
Sorulan soru ve verilen yanıt anında basın toplantısı adeta buz kesti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA