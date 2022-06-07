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Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

Yunan Başbakan Miçotakis, ABD Kongresi sonrası AB Zirvesi'nde de Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasını provokatif bir şekilde Batı ülkelerine aktaran Miçotakis, türlü iftiralarla suçlamalarına devam etti. AB Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulunan Miçotakis, bu kez NATO'yu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 12:17
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Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

Yunanistan provokatif eylemlerine her gün bir yenisini ekliyor. Yunan Başbakanı, ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demiş, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet etmiş, son olarak da Türkiye kıta sahanlığı içinde bulunan Keçi Adası'na giderek skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir adımdan geri durmayan Miçotakis yeni bir skandala imza attı.

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Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

Türkiye'nin diyalog çağrılarına her fırsatta kulak tıkayarak krizi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresindeki açıklamalarına Başkan Erdoğan, "F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." sözleri ile tepki göstermişti..

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Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçoktakis ise provokasyonlarını sürdürerek bir skandala daha imza attı. Reuters'a konuşan Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlallerini unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında "Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir." dedi.

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Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

Miçotakis, "Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz" ifadelerini kullandı.

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Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

Miçotakis, Yunanistan'ın "Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere" sahip olduklarını da vurguladı.