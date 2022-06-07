07 Haziran 2022, Salı
Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon
Yunan Başbakan Miçotakis, ABD Kongresi sonrası AB Zirvesi'nde de Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasını provokatif bir şekilde Batı ülkelerine aktaran Miçotakis, türlü iftiralarla suçlamalarına devam etti. AB Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalarda bulunan Miçotakis, bu kez NATO'yu öne sürdü.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 12:17
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