Miçotakis’ten Türkiye’ye karşı NATO skandalı! Yeni provokasyon

YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçoktakis ise provokasyonlarını sürdürerek bir skandala daha imza attı. Reuters'a konuşan Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlallerini unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında "Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir." dedi.