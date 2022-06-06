Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Yoksulluğa yol açtılar

Putin, "Putin, "Ukrayna'ya yapılan silah yardımının tek bir amacı var: Silahlı çatışmayı olabildiğince uzatmak. Uzun menzilli silahlar gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkarak ve henüz hedef almadığımız noktalara saldırılar düzenleyeceğiz" demişti.

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