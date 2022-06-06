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Türk İHA'ları Yunanistan'ı korkuttu! Ege Adaları için yeni bir sistem peşindeler

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Türk İHA’ları Yunanistan’ı korkuttu! Ege Adaları için yeni bir sistem peşindeler

Türkiye'nin Ege'deki deniz ve hava üstünlüğü Yunanistan'a korku salmaya devam ediyor. Batı ülkelerinden destek alan Yunanistan, Türk İHA'larını durdurabileceğini zannederek yeni bir sistem almayı planlıyor. Yunan basını, hükümetin anti-drone sistemlerini alarak Ege Adaları'na yerleştireceğini yazdı.

Yunanistan'ın, Ege Adaları'na Türkiye'nin İnsansız Hava Araçlarını bloke edecek bir sistem bulmayı planladığı ileri sürüldü.

"Real News" gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye'ye ait İHA'ların Ege'deki varlığı Yunan Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirdi.

Yunanistan'ın temin ettiği anti-drone sistemleri 2022 yazında, "Yunanistan FIR hattını (Uçuş Bilgi Bölgesi)" korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına yerleştirilecek.

SİSTEM NE İŞE YARIYOR?

"Yunan FIR hattına" girecek İHA'ları tespit edecek sistem, elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesini sağlıyor.

YUNANİSTAN İHA SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yunanistan Hava Kuvvetleri de ABD'den "MQ-9" tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet "MQ-9" tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği iki "Heron" tipi İHA'ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

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