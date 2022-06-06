Türk İHA’ları Yunanistan’ı korkuttu! Ege Adaları için yeni bir sistem peşindeler

YUNANİSTAN İHA SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yunanistan Hava Kuvvetleri de ABD'den "MQ-9" tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet "MQ-9" tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor.