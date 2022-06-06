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NATO'ya "Türkiye" bildirimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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NATO’ya Türkiye bildirimi

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

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