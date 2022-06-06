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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

Son dakika haberleri... Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi ziyaret tarihini öne çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Türkiye'ye gelecek.

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