Son dakika: Sırbistan ziyareti engellenen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB ve NATO'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi. Öte yandan Kremlin, Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağının engellenmesini "düşmanca" olarak tanımladı.
Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
LAVROV'DAN SERT TEPKİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.
KREMLİN, "DÜŞMANCA" OLARAK TANIMLADI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmesini değerlendirdi.
Söz konusu ülkelerin attığı adıma tepki gösteren Peskov, "Ülkemize, ülkemizin üst düzey temsilcilerine yönelik bu tür düşmanca eylemler elbette bazı sorunlara yol açabilir, bu temasların takvimini ileri bir zamana kaydırabilir." dedi.
Dmitriy Peskov, bu eylemlerin, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki temasları etkilemeyeceğine işaret ederek, "Bu düşmanca eylemlerin, ülkemizin bu ülkelerle özellikle de Sırbistan gibi dost ülkelerle temaslarının devam etmesini engelleyemeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...
- 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- İlker Kurt neden öldü, ölüm nedeni ne? Ünlü oyuncu İlker Kurt kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?
- ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!
- Geri sayım başladı: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı?
- e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...