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Son dakika: Sırbistan ziyareti engellenen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB ve NATO'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Sırbistan ziyareti engellenen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan AB ve NATO’ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi. Öte yandan Kremlin, Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağının engellenmesini "düşmanca" olarak tanımladı.

Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

LAVROV'DAN SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.

KREMLİN, "DÜŞMANCA" OLARAK TANIMLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmesini değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerin attığı adıma tepki gösteren Peskov, "Ülkemize, ülkemizin üst düzey temsilcilerine yönelik bu tür düşmanca eylemler elbette bazı sorunlara yol açabilir, bu temasların takvimini ileri bir zamana kaydırabilir." dedi.

Dmitriy Peskov, bu eylemlerin, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki temasları etkilemeyeceğine işaret ederek, "Bu düşmanca eylemlerin, ülkemizin bu ülkelerle özellikle de Sırbistan gibi dost ülkelerle temaslarının devam etmesini engelleyemeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.


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