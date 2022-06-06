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Ankara’da diplomasi trafiği: Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Perşembe günü iAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Ankara’da diplomasi trafiği: Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Perşembe günü iAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock geliyor

Türkiye’de bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Ankara önemli isimleri ağırlayacak. Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov, Perşembe günü ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Başkent'te olacak.

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