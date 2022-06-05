Avrupa’dan rezil görüntüler! İtalya'nın başkenti Roma'da terör propagandası: PKK yandaşları yürüyüş düzenledi
Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'nın birçok ülkesinde sözde etkinlik adı altında gösteriler düzenliyor. Son olarak, İtalya sokaklarında gösteri düzenlendi. Asıl skandal olan ise Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando’nun sosyal medyadan yaptığı açıklama oldu. Ayrıntıları Roma’dan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
Teröre gizliden açıktan destek veren Avrupa ülkelerinden skandal görüntüler peş peşe geliyor.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e gerçekleştireceği 5. operasyon an meselesiyken Avrupa'nın bu küstah tavrı büyük tepki topladı.
Hainlikte sınır tanımayan terör sempatizanları örgüte ait paçavralarla yürüdüler.
BELEDİYE BAŞKANI TERÖR İÇİN YÜRÜDÜ!
Asıl skandal olan ise Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama oldu.
Türkiye'ye karşı teröristlerin yanında olduğunu belirten Orlando, PKK'lı alçaklara destek verdi.
Leoluca, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen kukla yapılanmaya karşı ise göz kırptı ve Türkiye'yi alçak ifadelerle "işgalci" olarak niteledi.
Öte yandan Palermo Belediye Başkanı Orlando, gösteriye katıldığını ifade etti.
KARA LİSTEYE EKLENDİ
İtalya siyasetinden gelen bu skandal destek Türkiye'nin kara listesine eklendi.
İTALYA'DAN BELEDİYE BAŞKANINA PKK TEPKİSİ
Ancak bu açıklama sonrası İtalya'dan önemli bir demeç geldi.
İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, "Öcalana onursal başkanlık veren bir belediye başkanından daha ne beklenirdi ki!" sözleriyle Türkiye'nin safında yer aldı.
"PKK ORGANİZASYONU BİR TERÖR GRUBUDUR"
Diğer yandan önemli bir diğer isim İtalyan Profesör Notto, "Sayın başkan terör gurubu PKK, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından tanınmıştır. PKK organizasyonu bir terör grubudur." diye tepki geldi.
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