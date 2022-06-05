Avrupa’dan rezil görüntüler! İtalya’nın başkenti Roma’da terör propagandası: PKK yandaşları yürüyüş düzenledi

İTALYA'DAN BELEDİYE BAŞKANINA PKK TEPKİSİ

Ancak bu açıklama sonrası İtalya'dan önemli bir demeç geldi.

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, "Öcalana onursal başkanlık veren bir belediye başkanından daha ne beklenirdi ki!" sözleriyle Türkiye'nin safında yer aldı.

"PKK ORGANİZASYONU BİR TERÖR GRUBUDUR"

Diğer yandan önemli bir diğer isim İtalyan Profesör Notto, "Sayın başkan terör gurubu PKK, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından tanınmıştır. PKK organizasyonu bir terör grubudur." diye tepki geldi.