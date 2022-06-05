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Son dakika: ABD’nin Tennessee eyaletinde saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: ABD’nin Tennessee eyaletinde saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 6 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 6 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

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