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Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı! Ölü sayısı en az 50

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı! Ölü sayısı en az 50

Nijerya'nın güneybatı kesiminde bulunan Ondo eyaletindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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