Son dakika: Ukrayna'da "şehir savaşı" başladı! Yerel halk Rus güçlere karşı tam bir direniş gösteriyor

YEREL HALK TAM BİR DİRENİŞ GÖSTERİYOR

Düşman ordunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.