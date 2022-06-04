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Doktor Mehmet Öz Pennsylvania Senatosu ön seçimini kazandı! Türk vatandaşlığından çıkışı yaklaşıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Doktor Mehmet Öz Pennsylvania Senatosu ön seçimini kazandı! Türk vatandaşlığından çıkışı yaklaşıyor

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, fon yöneticisi Dave McCormick'in Cuma günü yenilgiyi kabul etmesinin ardından Pennsylvania Senatosu ön seçimini kazandı. Mehmet Öz, geçtiğimiz Aralık ayında Senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkma sözü vemişti. Öte yandan Öz, FETÖ lobisinin desteğini alabilmek için teröristbaşı Fetullah Gülen’e de sahip çıkmıştı.

ABD'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ön seçimlerde, Mehmet Öz seçim yarışında rakibi fon yöneticisi David McCormick'i yalnızca 900 oyla geçmişti.

Bu durumun üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

ÖN SEÇİMLERİN GALİBİ ÖZ OLDU

David McCormick yarıştan çekildiğini duyurunca Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senato adaylığını kazanmış oldu.

"PENNSYLVANİA VE AMERİKA İÇİN DAHA PARLAK BİR GELECEK.."

Öz Twitter'dan, "David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz. Artık ön seçimimiz bittiğine göre, ABD Senatosu koltuğunun John Fetterman liderliğindeki radikal solun eline geçmemesini sağlayacağız." paylaşımında bulundu..

FETTERMAN İLE YARIŞACAK

McCormick, Öz'ün adaylığının arkasında "Cumhuriyetçiler ve Pensilvanyalıları birleştirmeye çalışmak için" üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Oyların yüzde 31'inden fazlasını alan Öz, Kasım ayında Pennsylvania Vali Yardımcısı John Fetterman ile karşı karşıya gelecek.

SEÇİLİRSE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanmıştı.

McCormick'in baskısı üzerine Öz, yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.

FETÖ LOBİSİNE OYNUYOR

Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ’yü savunan Öz’den Türk vatandaşlığı kararı FETÖ'YÜ SAVUNAN ÖZ'DEN TÜRK VATANDAŞLIĞI KARARI
Mehmet Öz FETÖ elebaşı Gülen’i savundu MEHMET ÖZ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ SAVUNDU

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