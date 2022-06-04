Doktor Mehmet Öz Pennsylvania Senatosu ön seçimini kazandı! Türk vatandaşlığından çıkışı yaklaşıyor

SEÇİLİRSE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanmıştı.

McCormick'in baskısı üzerine Öz, yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.