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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan SON DAKİKA Odesa Limanı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan SON DAKİKA Odesa Limanı açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.

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