Pakistan’da dünya gündemine giren olay! Genç kadının yaşadıkları tüyler ürpertti

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Demiryolları Emniyet Müdürü Faysal Shahkar, şoke edici olayın geçen 27 Mayıs Cuma günü Bahauddin Zakaria Ekspresi'nde gerçekleştiğini söyledi. Şüpheliler saldırıdan saatler sonra tutuklanma korkusuyla Pencap'a kaçtılar. Ancak yetkililer polisin onları yakaladığını, iki kişiyi tutukladığını ve üçüncü kişinin de ertesi gün gözaltına alındığını söyledi. Adli tabip Summaiya Syed de kurbanın tıbbi muayenesinin toplu tecavüze uğradığını doğruladığını belirtti. Dr. Syed, kurbanın kıyafetlerinin incelendiğini, DNA ve çapraz eşleştirme için örneklerin alındığını söyledi. Genç kadının uğradığı saldırı halkta da büyük bir öfke uyandırdı. Hatta birçok kişi bu korkunç saldırının faillerinin idam edilmesini istedi.

Konuyla ilgili görüş bildiren bir kişi, "Bu zalim eylemin arkasındakilerin asıldığını görmek istiyorum" dedi. 'Korkunç' olarak nitelendirilen bu saldırıdan dolayı pek çok kişi tren güvenliğindeki eksiklileri eleştirdi ve şirketten açıklama istedi.