Pakistan'da dünya gündemine giren olay! Genç kadının yaşadıkları tüyler ürpertti
Pakistan'da meydana gelen olay, dünya gündemine yerleşti. 25 yaşında iki çocuk annesi genç kadın korkunç bir saldırıya uğradı. Tren yolculuğunda başına gelenler tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Halk suçluların idam edilmesini istiyor.
Pakistan'da Multan ve Karaçi arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tren seferi esnasında korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi genç kadın trende saldırıya uğradı. Her şey tren kontrol memurunun ekonomi sınıfındaki vagonda yolculuk eden genç kadını birinci sınıf, klimalı bir kompartımana almak istemesiyle başladı. İlk bakışta bu teklif kulağa çok güzel geliyordu ve genç kadın da bu teklifi hemen kabul etti. Bütün başına geleceklerden habersiz yolculuğuna devam edeceğini sanan talihsiz kadın, memur tarafından diğer kompartımana götürüldü ve işte ne olduysa tam da o anda oldu. Burada tren kontrol memuruyla birlikte üç tren çalışanı sırayla kadına cinsel saldırıda bulundu ve kaçmaya çalıştığında da onu korkunç şekilde tehdit ettiler. Ancak genç kadın trenden kaçmayı başardı ve durumu polise bildirdi.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Demiryolları Emniyet Müdürü Faysal Shahkar, şoke edici olayın geçen 27 Mayıs Cuma günü Bahauddin Zakaria Ekspresi'nde gerçekleştiğini söyledi. Şüpheliler saldırıdan saatler sonra tutuklanma korkusuyla Pencap'a kaçtılar. Ancak yetkililer polisin onları yakaladığını, iki kişiyi tutukladığını ve üçüncü kişinin de ertesi gün gözaltına alındığını söyledi. Adli tabip Summaiya Syed de kurbanın tıbbi muayenesinin toplu tecavüze uğradığını doğruladığını belirtti. Dr. Syed, kurbanın kıyafetlerinin incelendiğini, DNA ve çapraz eşleştirme için örneklerin alındığını söyledi. Genç kadının uğradığı saldırı halkta da büyük bir öfke uyandırdı. Hatta birçok kişi bu korkunç saldırının faillerinin idam edilmesini istedi.
Konuyla ilgili görüş bildiren bir kişi, "Bu zalim eylemin arkasındakilerin asıldığını görmek istiyorum" dedi. 'Korkunç' olarak nitelendirilen bu saldırıdan dolayı pek çok kişi tren güvenliğindeki eksiklileri eleştirdi ve şirketten açıklama istedi.
'KORKUSUZ DAVASI'NI AKILLARA GETİRDİ
Pakistanlı genç kadının yaşadığı bu korkunç durum, Hindistan'ın Delhi kentinde gerçekleşen bir diğer saldırı ve tecavüz olayını akıllara getirdi. Kamuoyunda 'Korkusuz Davası' olarak bilinen ve 16 Aralık 2012'de gerçekleşen olayda, Yeni Delhi'de 23 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğradı. Genç kadının erkek arkadaşını da metal bir çubukla darbeden sanıklar, daha sonra ikisini yol kenarına bırakıp kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü hastanede şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Davanın hassasiyeti nedeniyle ismi açıklanmayan erkek arkadaş ise yaşadıklarını şu şekilde ifade etti:
"Kız arkadaşım polisi aramaya çalışıyordu. Fakat onun telefonunu aldılar ve otobüsün arka koltuklarına götürerek tecavüz ettiler. 'Saldırı o kadar vahşiceydi ki size anlatamam. Hayvanlar bile böyle hareket etmez."
HERKES YANLARINDAN GEÇİP GİTTİ
Kız arkadaşıyla birlikte çıplak ve kanlar içinde bir üst geçidin altına atıldıktan sonra bisiklet, triportör ve araçlarıyla geçenlerden yardım istediğini ancak onları o halde görenlerin geçip gittiğini söyledi. Yaklaşık 20 dakika sonra gelen polis memurlarının, kıyafet ve ambulans için yalvarırken kendisini sorgulamaya başladıklarını belirten erkek arkadaş, tıbbi yardım almak yerine 4 gün boyunca karakolda olayın sorgulanmasına yardım ettiğini de ekledi.
Olay, Hindistan'da geniş çaplı protestolara neden oldu. Hadisenin ardından yakalanan sanıklardan otobüs şoförü Ram Singh, cezaevinde intihar etti. Henüz reşit olmayan bir diğer sanık ise ıslahevinde 3 yıl geçirdikten sonra Kasım 2015'te serbest bırakıldı. Başkentte görülen davada mahkeme, Ocak 2019'da tutuklu sanıklar Mukeş Sing (32), Pavan Gupta (25), Vinay Şarma (26) ve Akşay Kumar Sing (31) hakkında idam kararı verdi.
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