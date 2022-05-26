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ABD'de yüksek enflasyon 2023'e kadar sürecek

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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ABD’de yüksek enflasyon 2023’e kadar sürecek

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

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