İsrail askerleri öldürdü! Filistinli genç hayatını kaybetti

İSRAİL ASKERLERİ BASKIN YAPTI

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.

"YUSUF TÜRBESİ"

Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.