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İsrail askerleri öldürdü! Filistinli genç hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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İsrail askerleri öldürdü! Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Filistinli Gays Refik hayatını kaybetti. İsrail askerinin açtığı ateşle 16 yaşındaki genç öldürüldü. Filistin Kızılay Örgütünün yaptığı açıklamaya göre İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 100 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

Konuyla ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu. Gays Refik'in başından ağır yaralandığını ve hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

100 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılay Örgütü ise İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus'ta çıkan olaylarda 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Olaylarda 2 kişinin gerçek mermiyle, 19 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını duyuran Filistin Kızılay Örgütü, diğer kişilerin ise İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

İSRAİL ASKERLERİ BASKIN YAPTI

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.

"YUSUF TÜRBESİ"

Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

20 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail içinde son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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