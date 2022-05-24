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Bir ülkeye daha sıçradı! Slovenya’da ilk maymun çiçeği vakası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Bir ülkeye daha sıçradı! Slovenya’da ilk maymun çiçeği vakası

Son dakika haberi... Slovenya’da ilk maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tespit edildi. Slovenya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezince yapılan açıklamada, virüsün Kanarya Adaları’ndan gelen bir kişide görüldüğünü aktardı.

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