Ukrayna’dan flaş Rusya iddiası! Sınırımıza İskender-M füze sistemleri kurdular

Açıklamada, ülkenin doğusunun ise çatışmanın yoğun yaşandığı bölge olarak kalmaya devam ettiği ve son 24 saatte Ukrayna ordusu tarafından Donetsk ve Luhansk yönlerinde 16 düşman saldırısının püskürtüldüğü ve 8 tank ile 22 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.