Pandemi, Rusya ve Ukrayna savaşında büyük vurgun! Servetlerine servet kattılar
Kar amacı gütmayen uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, gıda ve enerji milyarderlerinin servetinin Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi nedeniyle son iki yılda 453 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Oxfam, zenginler için durum böyleyken, yıl sonuna kadar aşırı yoksul insan sayısının 860 milyona çıkabileceğini belirterek, zenginlerden kalıcı olarak servet vergisi alınması çağrısında bulundu.
Oxfam tarafından hazırlanan bir rapora göre, gıda ve enerji milyarderlerinin serveti, salgın sırasında yükselen enerji ve emtia fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son iki yılda 453 milyar dolar arttı.
62 YENİ GIDA MİLYARDERİ ORTAYA ÇIKTI
Dünyanın iş dünyası ve siyasi seçkinleri İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu için bir araya gelirken, Oxfam küresel gıda fiyatlarının hızla artmasının sadece 24 ayda, 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan Cargill'de pandemi öncesinde sekiz aile üyesini milyarderken, pandemi sonrası bu rakam 12'ye çıktı. Cargill ailesi, diğer üç şirketle birlikte küresel tarım pazarının yüzde 70'ini kontrol ediyor.
GÜNLÜK 30 LİRANIN ALTINDA YAŞAYAN İNSAN SAYISI 860 MİLYONA ULAŞACAK
Bununla birlikte Oxfam'ın raporuna göre, geçen yıl ortalama yüzde 30'dan fazla artan gıda fiyatlarının, pandemi öncesine göre 263 milyondan fazla insanı akut yoksulluğa itmesi muhtemel. Bu durum günde 1,90 doların (yaklaşık 30 lira)) altında bir gelirle yaşayan insan sayısını yıl sonuna kadar, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İspanya'nın toplam nüfuslarına eşdeğer bir şekilde 860 milyona çıkmasını anlamına geliyor.
Oxfam'ın Birleşik Krallık CEO'su Danny Sriskandarajah konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'daki insanların açlıktan ölmesi, dünyanın süper zenginlerinin servetlerinin hızla artan gıda ve enerji fiyatlarıyla beslenmesi ahlaki olarak savunulamaz. Yüz milyonlarca insanın aşırı yoksullukla karşı karşıya olduğu bir zamanda, hükümetlerin kimsenin geride kalmamasını sağlamak için devasa kâr ve zenginlikleri ele almaması için hiçbir mazeret olamaz" dedi.
"ZENGİNLERDEN SERVET VERGİSİ ALINSIN" ÇAĞRISI
Oxfam ayrıca Davos'ta bir araya gelen dünya liderlerini, 20 yılı aşkın süredir aşırı yoksulluktaki en büyük artış"la mücadeleye yardımcı olmak için süper zenginlere derhal servet vergileri getirmeye çağırdı. Kar amacı gütmeyen şirket, hükümetlerin Arjantin örneğini izlemesi ve "milyarderlerin pandeminin beklenmedik düşüşlerine karşı bir kerelik dayanışma vergisi" getirmesi gerektiğini söyledi. Arjantin, geçen yıl ülkenin zenginlerinden 223 milyar peso (yaklaşık 178 milyar lira) vergi toplamıştı.
Diğer taraftan Oxfam, aşırı zenginlik ve tekel gücünü dizginlemek için kalıcı servet vergilerinin getirilmesi çağrısında da bulundu. Milyonerler için yüzde 2'den başlayan ve milyarderler için yüzde 5'e yükselen yıllık servet vergisinin yılda 2,5 trilyon dolar getirebileceği aktarıldı.
Oxfam, "2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtarmak, dünya için yeterli aşı üretmek ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan herkes için evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlamak için bu yeterli olacaktır" açıklamasını yaptı.
Oxfam'ın üçüncü talebi ise Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi'nin önerdiği gibi sadece petrol ve gaz şirketlerine değil, tüm büyük şirketlere beklenmedik bir geçici vergi getirerek "kriz vurgunculuğunu" sona erdirmeyi amaçlıyor. Oxfam, "sadece 32 süper kârlı çok uluslu şirkete uygulanan böyle bir vergi ile 2020'de 104 milyar dolar gelir elde edebileceğini" bildirdi.
PANDEMİ ESNASINDA 573 YENİ MİLYARDER ORTAYA ÇIKTI
Sriskandarajah, "Örneğin, varlık vergilerinin getirilmesi, savunmasız grupların bu krizden kurtulmalarına ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olabilecek devasa meblağları artıracaktır. Burada Birleşik Krallık'ta, enerji şirketlerine beklenmedik bir vergi, yemek yemek ve evlerini ısıtmak için mücadele eden herkese yardım etmeye başlamak için güçlü bir yer olacaktır" açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, pandemi sırasında toplam 573 yeni milyarder ortaya çıktı. Oxfam, corona virüs krizinin "milyarder sınıfı için kaydedilen tarihteki en iyi zaman" olduğunu belirtti. Forbes dergisinin süper zenginler sıralamasına göre milyarderlerin toplam serveti, küresel GSYİH'nın yüzde 13,9'una eşit bir şekilde 12,7 trilyon dolara ulaştı. Aynı zamanda, 2000 yılına göre üç kat artış yaşandı.
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