Pandemi, Rusya ve Ukrayna savaşında büyük vurgun! Servetlerine servet kattılar

Diğer taraftan Oxfam, aşırı zenginlik ve tekel gücünü dizginlemek için kalıcı servet vergilerinin getirilmesi çağrısında da bulundu. Milyonerler için yüzde 2'den başlayan ve milyarderler için yüzde 5'e yükselen yıllık servet vergisinin yılda 2,5 trilyon dolar getirebileceği aktarıldı.

Oxfam, "2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtarmak, dünya için yeterli aşı üretmek ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan herkes için evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlamak için bu yeterli olacaktır" açıklamasını yaptı.

Oxfam'ın üçüncü talebi ise Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi'nin önerdiği gibi sadece petrol ve gaz şirketlerine değil, tüm büyük şirketlere beklenmedik bir geçici vergi getirerek "kriz vurgunculuğunu" sona erdirmeyi amaçlıyor. Oxfam, "sadece 32 süper kârlı çok uluslu şirkete uygulanan böyle bir vergi ile 2020'de 104 milyar dolar gelir elde edebileceğini" bildirdi.